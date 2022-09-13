Китай рассказал о противоковидных барьерах для импорта
Комитет по здравоохранению КНР выпустил уведомление о дальнейшей оптимизации работы по профилактике и контролю COVID-19 при импорте товаров. С документом предлагают ознакомиться российским поставщикам рыбы и морепродуктов.
Документ опубликовал российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.
Отмечено, что отечественные рыбоперерабатывающие предприятия и суда — поставщики продукции водного промысла и аквакультуры в КНР могут ознакомиться с уведомлением «в целях недопущения контаминации продукции и ее упаковки генетическим материалом коронавируса SARS-CoV-2».
Переведенный документ смотрите в прикрепленном файле.
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