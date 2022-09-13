Китай рассказал о противоковидных барьерах для импорта

Комитет по здравоохранению КНР выпустил уведомление о дальнейшей оптимизации работы по профилактике и контролю COVID-19 при импорте товаров. С документом предлагают ознакомиться российским поставщикам рыбы и морепродуктов.

Документ опубликовал российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что отечественные рыбоперерабатывающие предприятия и суда — поставщики продукции водного промысла и аквакультуры в КНР могут ознакомиться с уведомлением «в целях недопущения контаминации продукции и ее упаковки генетическим материалом коронавируса SARS-CoV-2».

Переведенный документ смотрите в прикрепленном файле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews