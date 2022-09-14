Алексей Гордеев прокомментировал начало новой сессии Госдумы

Госдума провела первое пленарное заседание новой осенней сессии. Как отметил вице-спикер палаты Алексей Гордеев, все курируемые им комитеты «провели серьезную подготовку к работе».

Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев прокомментировал начало осенней сессии. Парламентарий рассказал о законопроектах, над которыми планируется работать, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет по аграрным вопросам продолжит работу над совершенствованием ряда федеральных законов, подчеркнул вице-спикер в своем телеграм-канале. В числе таких документов назван и ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

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