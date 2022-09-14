Племенному животноводству хотят помочь специальной ФГИС

В Госдуму внесены поправки к закону «О племенном животноводстве». Для него предлагается создать федеральную информационную систему, которая будет содержать сведения в том числе о племенных рыбных стадах.

Законопроект внесен группой депутатов, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке отмечено, что отсутствие современных информационных ресурсов, контроля и систематизации в сфере племенного животноводства негативно сказывается на его эффективности и развитии.

Поэтому предлагается создать федеральную информационную систему в области племенного животноводства. Планируется, что эта ФГИС позволит обеспечить регистрацию племенных животных и племенных стад, учет племенных хозяйств, вести анализ, обработку представленной информации, контролировать ее достоверность, разрабатывать селекционные программы и мероприятия, способствующие развитию отечественного племенного животноводства и снижению зависимости от поставок генетического материала из-за рубежа.

Племенных животных планируется регистрировать посредством внесения записей во ФГИС. Это в том числе данные, необходимые для идентификации животного, а также определения его происхождения, племенных и продуктивных качеств.

Предусмотрена индивидуальная или групповая регистрация. При этом объектами регистрации в рыбоводстве являются племенные стада.

Предполагается, что к персональным данным и коммерческой тайне в рамках ФГИС будут относиться сведения о племенных хозяйствах и их производственных данных.

Кроме того, поправки устанавливают требования к импортированному племенному материалу и устраняют противоречащие нормы в действующем законе.

Предлагается уточнить порядок выдачи разрешения на импорт племенной продукции (материала), а также условия ее оборотоспособности.

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