Коренное население Чукотки приглашают отчитаться о промысле

В Чукотском автономном округе началась кампания по сбору отчетности за традиционный лов в текущем году. Последний срок предоставления информации — 20 января 2023 г.

Отчетная кампания стартовала в соответствии с бассейновыми правилами рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа.

«Отчеты должны быть предоставлены до 20 января, а не отправлены. Подать сведения о вылове анадромных видов рыб (кета, нерка, горбуша, голец, чавыча, кижуч, омуль арктический, корюшка азиатская зубастая и другие), морских рыб (навага, камбала, сельдь, треска и др.), морских млекопитающих (морж, белуха, кольчатая нерпа (акиба), ларга, морской заяц (лахтак) и крылатка), а также пресноводных рыб (щука, сиг, чир, налим, хариус, ряпушка, валек, ленок и другие) должны жители, которые вошли в приказы Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства и окружного департамента сельского хозяйства на 2022 год», — напомнил заместитель начальника управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Никита Калячайвыргин.

Если жители включены в приказы, но не вели промысел, то отчет необходимо сдать с нулевыми показателями.

В пресс-службе приводят данные СВТУ: на ведение традиционного лова в 2023 г. жители Чукотки подали 3628 заявок.

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