Камчатка закрывает лососевый промысел на западном побережье

Комиссия по анадромным Камчатского края решила закрыть добычу тихоокеанских лососей и гольцов на западном побережье полуострова с 20 сентября. Запрет распространяется на промышленный, традиционный и любительский сетной лов.

За запрет проголосовали после выступления руководителя Камчатского филиала ВНИРО Нины Шпигальской, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно протоколу заседания, глава КамчатНИРО рекомендовала завершить промысел «в связи со снижением интенсивности подходов кижуча, свидетельствующим о завершающей стадии его нерестового хода, а также для предотвращения массового изъятия камчатской семги на путях миграций».

Комиссия также решила закрыть с 25 октября любительский лов лососей в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

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