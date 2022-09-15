Рыбоводам Сибири подобрали места под аквафермы

В Томской области на аукцион выставили десять озерных участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 10 октября.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 1 га до 179 га расположены на озерах в границах Каргасокского, Молчановского, Шегарского, Парабельского, Колпашевского и Томского районов.

Ведение индустриальной аквакультуры предусмотрено для двух участков, на остальных предполагается пастбищная. Стартовые цены лотов — от 800 рублей до 143 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 18 октября в Новосибирске. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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