Коми пораньше завершит добычу семги на Печоре

В Республике Коми промышленный и любительский лов атлантического лосося на реке Печора закроется с 1 октября, а не с 16 октября, как планировалось ранее. Решение принято для сохранения популяции семги с учетом рекомендаций науки.

Дату закрытия вылова семги сдвинула региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. Это «позволит большему количеству производителей атлантического лосося достичь нерестилищ в бассейне средней и верхней Печоры», отметили в минсельхозе республики.

Кроме того, снижены избыточные требования к рыбопромышленникам. Сведения о добыче семги теперь необходимо предоставлять не ежедневно, а раз в пять дней.

Министерство обратило внимание: благодаря внесенным изменениям установлены единые требования к организации промысла по всему магистральному руслу Печоры как на территории Коми, так и в соседнем Ненецком автономном округе. В НАО добыча семги и горбуши на этой реке в режиме промышленного рыболовства закрывается с 1 октября, в режиме организации любительской рыбалки — с 15 сентября.

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