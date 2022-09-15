Калининградские аквафермеры указывают на бесхозные водоемы

Ассоциация рыбоводов Калининградской области обратилась к региональным депутатам за содействием в передаче неиспользуемых водоемов. Вопрос предполагается рассмотреть на тематическом заседании на площадке заксобрания.

В региональном парламенте состоялось заседание постоянного комитета по сельскому хозяйству. Заместитель председателя комитета Павел Лоцман рассказал про обращение заместителя председателя Ассоциации рыбоводов Калининградской области Андрея Суслова. Представитель отраслевого объединения предложил собрать расширенное заседание комитета, посвященное аквакультуре, с участием представителей областного правительства и муниципальных образований.

По словам Андрея Суслова, к руководству ассоциации обращаются фермеры из-за проблемного прохождения административных согласований при создании рыбоводных хозяйств. «Многие естественные водоемы постепенно заболачиваются, прибрежная территория зарастает кустарником и деревьями, хотя по закону водные объекты могут быть переданы в пользование для целей рыбоводства. Калининградские рыбоводы, получив водные объекты в пользование, готовы за свой счет адаптировать отдельные внутренние водоемы к зарыблению и создать необходимую инфраструктуру», — сообщили Fishnews в пресс-службе заксобрания.

Планируется, что таким образом фактические неугодья будут возвращены в сельскохозяйственный оборот, бюджет получит дополнительные поступления, появятся новые рабочие места, а жители области смогут чаще покупать недорогую и качественную рыбу.

Члены комитета поддержали идею по проведению тематического заседания.

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