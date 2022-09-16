Южная Корея продолжает сокращать рыбацкий флот

Общее количество зарегистрированных в Республике Корея промысловых судов в прошлом году составляло 65 531 единицу — на 213 меньше, чем в 2020 г. Большая часть флота состоит из шхун со стеклопластиковыми корпусами водоизмещением менее 5 тонн.

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи опубликовало статистические данные 14 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что в минувшем году продолжилась тенденция сокращения числа рыболовных судов, начавшаяся в начале 2000-х гг. Если в 2000 г. в стране было зарегистрировано 98 890 судов, то к 2010 г. их число сократилось до 76 974 единиц, а в 2020 г. — до 65 744 судов.

Тенденция стимулируется государством ради сохранения морских биоресурсов Кореи. Ответственные органы просто не выдают новые лицензии на промысел — это и является основной причиной продолжающегося сокращения флота.

Согласно статистическим данным, в прошлом году насчитывалось 37 062 судна прибрежного лова (56,6% от общего количества зарегистрированного флота), 18 915 судов, обслуживающих аквакультуру (28,9%), 3 001 судно для промысла во внутренних водах страны (5,9%), 2 492 судна, ведущих прибрежный промысел в пределах исключительной экономической зоны (3,8%) и 192 судна океанического рыболовства (0,3%).

Также их статистических данных стало известно, что 2/3 судов имеют возраст менее 21 года. Больше всего лодок зарегистрировано в провинции Южная Чолла, а затем идут Южная Кёнсан, Южная Чхунчхон, Северная Кёнсан, Пусан и Северная Чолла.

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