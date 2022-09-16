Контрабандную рыбу из Белоруссии «приняли» на таможне

В Смоленской области таможенники задержали грузовик из Белоруссии с контрабандной рыбой. Стоимость этой продукции оценивают более чем в 5 млн рублей.

Транспорт остановили пограничники в районе деревни Узгорки. В грузовом отсеке за коробками были обнаружены замаскированные пенопластовые ящики с охлажденной рыбой. Водитель не предоставил документы на продукцию.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что рыба относится к семейству лососевых и скумбриевых, ее масса составляет 6,5 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Центрального таможенного управления.

«Данный товар входит в перечень стратегически важных ресурсов, по оценке экспертов стоимость рыбы составляет более 5 млн рублей. В отношении водителя, лица, сопровождающего груз, и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ по факту контрабанды, совершенной группой лиц по предварительному сговору», — прокомментировал начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.

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