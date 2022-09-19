В Охотском море посчитали китов, дельфинов и тюленей

Специалисты ВНИРО завершили восьмую совместную российско-японскую экспедицию по учету морских млекопитающих на юго-западе Охотского моря. Ученые получали информацию о распределении животных, их численности и особенностях поведенческих реакций.

Исследования провели в соответствии с протоколом 38-й сессии российско-японской комиссии по рыболовству. Во время экспедиции было отснято около 1000 фотографий, 10 видеороликов и идентифицировано трое индивидуальных животных. Пополнен фотокаталог китообразных, сейчас в нем 71 отдельная особь.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО, всего учтено 965 морских млекопитающих. Это белокрылая морская свинья (подвиды Далли и Труэ), горбач, финвал, японский гладкий кит, малый полосатик, северный плавун, кашалот, косатка, тихоокеанский белобокий дельфин, сивуч, ларга, северный морской котик.

Отмечено, что экспедиционные исследования морских млекопитающих в Охотском море в рамках международного сотрудничества с 2015 г. по 2022 г. позволили приобрести колоссальный научный опыт, получить новые сведения о китообразных. Планируется, что полученные данные помогут оценить на современном этапе статус китообразных в экосистеме моря, их роль в глобальных пищевых цепочках.

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