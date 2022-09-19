Запасы Рыбинского водохранилища стали пополнять судаком

В Ярославской области в Рыбинское водохранилище по рекомендации ВНИРО впервые выпустили молодь судака — 11 тыс. мальков. Ученые рассчитывают, что в дальнейшем водоем обеспечит высокие и устойчивые уловы этого вида.

Первую партию молоди вырастили в прудах вблизи водохранилища в поселке Борок, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Там обратили внимание: по данным отраслевой науки, судак сложен для разведения, специалисты рекомендуют осуществлять его искусственное воспроизводство в тепловодных индустриальных хозяйствах.

В прошлом году Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал рекомендации по предельно допустимому объему выпуска молоди в Рыбинское водохранилище в границах Ярославской области. В рекомендации впервые включен судак — до 667 тыс. экземпляров. Результатом этих зарыблений должно стать увеличение запасов судака в одном из главных рыбохозяйственных водоемов региона.

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