Наука доложила о состоянии тихоокеанской сельди
Во ВНИРО представили доклады по исследованиям тихоокеанской сельди в 2022 г. Специалисты рассказали об охотской, гижигинско-камчатской, корфо-карагинской, западноберинговоморской, де-кастринской, сахалино-хоккайдской популяциях.
Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии состоялось первое заседание научно-консультативного совета по сельди тихоокеанской при ученом совете ВНИРО. В видеоконференции приняли участие сотрудники Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского, Хабаровского, Сахалинского филиалов, а также центрального аппарата института.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, ученые Магаданского и Хабаровского филиалов установили высокую численность и стабильное состояние популяции охотской сельди.
Численность и биомасса нерестового стада гижигинско-камчатской сельди оценены на среднем уровне.
Специалисты Камчатского филиала отметили снижение запасов корфо-карагинской сельди.
Результаты мониторинга, проведенного Тихоокеанским филиалом ВНИРО, показали: стадо западноберинговоморской сельди пополнилось урожайными поколениями, а запас сельди в подзоне Приморье находится в стадии восстановления.
По данным сотрудников Сахалинского филиала, величина популяции залива Терпения (остров Сахалин) растет, в стабильном состоянии находится запас сельди северо-восточного Сахалина. Запасы де-кастринской и сахалино-хоккайдской популяций (Западный Сахалин) также характеризуют тенденции роста.
В рамках заседания было рекомендовано внедрение комплексной технологии обследования нерестилищ сельди с использованием беспилотников, телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и государственной информационной системы (ГИС).
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