Наука доложила о состоянии тихоокеанской сельди

Во ВНИРО представили доклады по исследованиям тихоокеанской сельди в 2022 г. Специалисты рассказали об охотской, гижигинско-камчатской, корфо-карагинской, западноберинговоморской, де-кастринской, сахалино-хоккайдской популяциях.

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии состоялось первое заседание научно-консультативного совета по сельди тихоокеанской при ученом совете ВНИРО. В видеоконференции приняли участие сотрудники Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского, Хабаровского, Сахалинского филиалов, а также центрального аппарата института.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, ученые Магаданского и Хабаровского филиалов установили высокую численность и стабильное состояние популяции охотской сельди.

Численность и биомасса нерестового стада гижигинско-камчатской сельди оценены на среднем уровне.

Специалисты Камчатского филиала отметили снижение запасов корфо-карагинской сельди.

Результаты мониторинга, проведенного Тихоокеанским филиалом ВНИРО, показали: стадо западноберинговоморской сельди пополнилось урожайными поколениями, а запас сельди в подзоне Приморье находится в стадии восстановления.

По данным сотрудников Сахалинского филиала, величина популяции залива Терпения (остров Сахалин) растет, в стабильном состоянии находится запас сельди северо-восточного Сахалина. Запасы де-кастринской и сахалино-хоккайдской популяций (Западный Сахалин) также характеризуют тенденции роста.

В рамках заседания было рекомендовано внедрение комплексной технологии обследования нерестилищ сельди с использованием беспилотников, телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и государственной информационной системы (ГИС).

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