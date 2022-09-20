Астраханские ученые придумали акваферму в квартире

Специалисты Астраханского государственного технического университета разработали систему, позволяющую прямо в квартире выращивать рыбу, раков и креветок в сочетании с растениями. «Аквагрядка» может обеспечить продуктами семью из четырех человек.

«Умная» система, разработанная специалистами АГТУ, основана на принципах аквапоники, сочетающий аквакультуру и выращивание растений. При таком методе растения культивируются без использования почвы.

Устройство занимает меньше квадратного метра. Есть много аналогов, но они достаточно большие — это вызывает сложности при транспортировке и сборке оборудования, рассказали Fishnews в пресс-службе Астраханского государственного технического университета.

Над проектом команда АГТУ работает с 2020 г. Во время исследований ученые выращивали различные виды гидробионтов — линя, тиляпию, стерлядь, австралийского красноклешневого рака, пресноводную креветку — совместно с агрокультурами — кинзой, базиликом, листовым салатом, огурцами, земляникой и т.д.

Система позволяет круглый год получать свежую натуральную продукцию в помещениях, независимо от климата и погодных условий, отметили в университете.

Выращивать культуры можно без использования почвенных ресурсов, солнечного света, пестицидов и т.д. Еще одно преимущество — полностью автоматизированный процесс. Потребитель может полностью контролировать и настраивать аквапоническую систему через мобильное приложение.

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