Поправки по иностранному участию в отрасли прошли второе чтение

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который распространяет особый механизм контроля иностранного участия не только на добычу водных биоресурсов, но и на рыболовство в целом.

Поправки предусматривают внесение изменений в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Подготовленный Федеральной антимонопольной службой законопроект одобрили во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 20 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно предлагаемым изменениям, к стратегическим отраслям будет отнесено рыболовство в целом. То есть не только добыча водных биоресурсов, но и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной продукции.

После принятия поправок приобретение иностранными инвесторами 25 и более процентов голосующих акций (долей) уставного капитала юрлица будет подлежать обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

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