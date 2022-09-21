Бизнес-сообщество предлагает пути для поддержки судоремонта

Для поддержки судоремонта в России необходимо использовать тарифные меры и льготное кредитование для инвесторов, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

С предложениями по развитию судоремонтной отрасли Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила на конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие» в «нулевой» день Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

По данным АСРФ, объем отечественного судоремонта сегодня — немногим более 20 млрд рублей. На Дальнем Востоке, где добывается более 70% водных биоресурсов, порядка 40% промысловых судов производят ремонт в соседних странах. Практически все судовладельцы на Северном бассейне выполняют доковые ремонты в Норвегии. Это говорит о потенциально высоком спросе на судоремонт в России, считают в ассоциации. В объединении также напомнили о решении правительства по «незаходным» судам.

В то же время, обратили внимание в АСРФ, отечественные предприятия не готовы обслуживать современные высокотехнологичные суда. «А именно такие суда строятся для нашего промысла. Флот необходимо обновлять, так как по возрасту и износу большую его часть экономически нецелесообразно ремонтировать. В КТМ есть определение таких судов как конструктивно погибших. Уже сегодня средний возраст судов перешагнул за 33 года. Затраты на текущий ремонт старых судов в течение 25 лет сопоставимы со стоимостью нового судна аналогичного типа, которое за 25 лет эксплуатации создаст в 1,5 раза больше добавочной стоимости», — подчеркнул президент ассоциации Алексей Осинцев.

В сложившихся условиях необходимо за пять лет до первых доковых ремонтов новых судов создать в стране современную базу судоремонта для их обслуживания. По оценкам АСРФ, организация судоремонтных кластеров на Камчатке, в Приморье, Мурманске и Калининграде потребует около 20 млрд рублей инвестиций. Это проекты для крупного бизнеса, но такие кластеры привлекут малые предприятия в качестве подрядчиков.

В ассоциации считают, что для развития судоремонта необходимо предусмотреть ввод новых мощностей, в том числе доков, в документах отраслевого стратегического планирования.

Это, по мнению АСРФ, должно послужить основой для мер господдержки, которые могут предусматривать субсидии заказчикам по капиталоемким видам судоремонта в России, включение судоремонта и судостроения в перечень отраслей, по которым будет разрешен беспошлинный ввоз оборудования, освобождение от НДС. Стимулом может быть и льготное кредитование для инвесторов в развитие судоремонта.

«Такие проекты, как реализует участник АСРФ ГК «Норебо» по строительству судоремонтного кластера в Петропавловске-Камчатском, требуют серьезных финансовых вложений на долгий срок. Здесь инвесторам важна поддержка», — пояснил Алексей Осинцев.

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