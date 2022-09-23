Мобилизованные смогут сохранить трудовой договор

Правительство приняло постановление о рабочих местах для мобилизованных граждан. Трудовые договоры с ними будут сохранены, заявили в пресс-службе кабмина.

Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг.

«Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

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