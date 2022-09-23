ЮАР ограничила свое рыболовство для защиты пингвинов

Южно-Африканская Республика объявила о закрытии коммерческой добычи анчоуса и сардины в водах неподалеку от крупнейших колоний пингвинов. Временный запрет продлится до 14 января 2023 г.

О принятых мерах рассказало Министерство окружающей среды ЮАР, сообщает корреспондент Fishnews.Запрет, введенный 1 сентября, распространяется на акватории у островов Дассенэйланд, Роббенэйланд, Дайер, Санта-Круз и Бёрд, на воды возле заповедника Стони Пойнт. Также закрыт промысел кошельковыми неводами в заливе Фолс, где на пляже Болдерс постоянно гнездятся пингвины.

Отмечено, что принятое решение стало результатом долгих переговоров между защитниками морских птиц и представителями рыболовной отрасли. Хотя запрет не стал следствием консенсуса между сторонами, министерство считает, что сейчас такое решение лучше всего поможет в сохранении популяции пингвинов.

Планируется, что временная мера позволит создать международную научную комиссию для рассмотрения результатов всех исследований последних лет о влиянии рыбного промысла на пингвинов. По замыслу министерства, комиссия даст рекомендации по ограничениям рыболовства для восстановления популяции птиц, а также оценит влияние этих мер на отрасль.

Представители «зеленых» и рыбаков обещали соблюдать рекомендации международной группы экспертов. В ближайшее время министерство должно выпустить специальное заявление с призывом выдвинуть кандидатов в комиссию.

Сокращение популяций пингвинов ученые связывают с несколькими причинами. Так, количество сардины в водах ЮАР все еще находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений, что влечет за собой нехватку пищи для птиц. Среди других причин называют судоходство и связанный с ним шум и вибрации, а также загрязнение и деградацию мест гнездования, в том числе из-за застройки прибрежной полосы.

По данным министерства, за последнее столетие численность пингвинов, эндемичных для Южной Африки и Намибии, сократилась с более чем 1 миллиона до около 10 тыс. гнездящихся пар.

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