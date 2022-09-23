Новости
Африканские пингвины на пляже Болдер, ЮАР. Фото Salimfadhley («Википедия»), CC BY-SA 3.0

ЮАР ограничила свое рыболовство для защиты пингвинов

Южно-Африканская Республика объявила о закрытии коммерческой добычи анчоуса и сардины в водах неподалеку от крупнейших колоний пингвинов. Временный запрет продлится до 14 января 2023 г.

О принятых мерах рассказало Министерство окружающей среды ЮАР, сообщает корреспондент Fishnews.Запрет, введенный 1 сентября, распространяется на акватории у островов Дассенэйланд, Роббенэйланд, Дайер, Санта-Круз и Бёрд, на воды возле заповедника Стони Пойнт. Также закрыт промысел кошельковыми неводами в заливе Фолс, где на пляже Болдерс постоянно гнездятся пингвины.

Отмечено, что принятое решение стало результатом долгих переговоров между защитниками морских птиц и представителями рыболовной отрасли. Хотя запрет не стал следствием консенсуса между сторонами, министерство считает, что сейчас такое решение лучше всего поможет в сохранении популяции пингвинов.

Планируется, что временная мера позволит создать международную научную комиссию для рассмотрения результатов всех исследований последних лет о влиянии рыбного промысла на пингвинов. По замыслу министерства, комиссия даст рекомендации по ограничениям рыболовства для восстановления популяции птиц, а также оценит влияние этих мер на отрасль.

Представители «зеленых» и рыбаков обещали соблюдать рекомендации международной группы экспертов. В ближайшее время министерство должно выпустить специальное заявление с призывом выдвинуть кандидатов в комиссию.

Сокращение популяций пингвинов ученые связывают с несколькими причинами. Так, количество сардины в водах ЮАР все еще находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений, что влечет за собой нехватку пищи для птиц. Среди других причин называют судоходство и связанный с ним шум и вибрации, а также загрязнение и деградацию мест гнездования, в том числе из-за застройки прибрежной полосы.

По данным министерства, за последнее столетие численность пингвинов, эндемичных для Южной Африки и Намибии, сократилась с более чем 1 миллиона до около 10 тыс. гнездящихся пар.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Вопросы стабильной работы рыбной отрасли для нас принципиальны

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Мы готовы к новаторству

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Успешная выставка — это вопрос взаимного доверия

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.