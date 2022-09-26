Прибрежники смогут заполнять рыболовный журнал с мобильника

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал мобильное приложение для прибрежного промысла — «Плавник ID». Сервис представили на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Приложение уже доступно для скачивания в PlayMarket. С помощью «Плавника ID»бригадиры могут подавать сведения о добыче водных биоресурсов по аналогии с ведением рыболовного журнала, сообщили Fishnews в пресс-центре ЦСМС. Отмечено, что заполнять информацию можно в офлайн-режиме, доступ в интернет будет необходим только для разовой отправки пакета данных.

«Поля журнала предзаполнены в соответствии с выданным разрешением на добычу (вылов) водных биоресурсов, что позволяет сократить время на передачу информации. Введенные данные направляются как в офис организации, что позволяет контролировать выловы по каждой бригаде и разрешению, так и в отраслевую систему мониторинга», — рассказали в ЦСМС.

Планируется, что новый сервис поможет теруправлениям Росрыболовства собирать информацию от пользователей ВБР.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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