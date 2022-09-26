Водохранилища Волго-Донского канала отдают под промысел

В Волгоградской области объявлен конкурс на восемь участков для промышленного рыболовства в системе водоемов Волго-Донского канала. Заявки принимаются до 25 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областной комитет сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыбопромышленникам предложено пять рыболовных участков на Карповском водохранилище и три — на Варваровском водохранилище. Оба водоема входят в систему Волго-Донского канала. Площадь предлагаемых РЛУ — от 210 га до 1078 га.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участки. Стартовые цены лотов — от 32 тыс. до 164 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Конкурс предполагается провести в Волгограде. Участки предоставляют победителям на 15 лет.

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