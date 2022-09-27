«Краскино» отдохнет в начале октября

В Приморье из-за празднования Национального дня Китая в сопредельном КНР с 1 по 3 октября не будут работать три пункта пропуска на границе. В их числе погранпереход «Краскино — Хуньчунь», через который в Поднебесную активно поставляется живой краб.

Также на три дня остановят работу погранпереходы «Турий Рог — Мишань» и «Полтавка — Дуннин», сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя со ссылкой на Владивостокский филиал. Соответствующее уведомление получено от Канцелярии по управлению пунктами пропуска провинции Цзилинь и Хэйлунцзян

Отмечено, что погранпереход «Пограничный — Суйфэньхэ» будет функционировать в штатном режиме.

Росгранстрой призывает грузоперевозчиков планировать пересечение границы с КНР с учетом этой информации.

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