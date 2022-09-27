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Фестиваль «Море жизни» прошел в Петропавловске-Камчатском. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

«Море жизни» вновь собрало неравнодушных к природе камчатцев

В Петропавловске-Камчатском прошел пятый фестиваль «Море жизни». Более 400 жителей региона приняли участие в праздничном шествии и других мероприятиях экологического праздника.

В этом году празднование состоялось 24 сентября на Никольской сопке. Кроме традиционного шествия проводился конкурс детских костюмов, посвященный 140-летию заповедного дела на Камчатке. Школьники и дошколята нарядились в костюмы первооткрывателей и редких животных и смогли получить призы.

Большую аудиторию разных возрастов собрали творческие мастер-классы. Около 100 гостей фестиваля поучаствовали в квесте «Заповедные профессии». Игроки примерили на себя роли ученых, инспекторов, волонтеров и гидов, продемонстрировали знания о камчатской природе, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Также на фестивале работал лекторий под открытым небом. Сотрудники особо охраняемых природных территорий и природоохранных организаций рассказали о краевых экологических проблемах и проектах по их решению. Кроме того, гости фестиваля отвечали на вопросы викторины регионального отделения Русского географического общества.

«Наш фестиваль проводится с 2016 года, и интерес к нему с каждым годом растет. Он стал тем событием, которое камчатские семьи каждый год ждут с нетерпением», — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатского края Дмитрий Малолеткин.

В 2017 г. фестиваль получил статус краевого. Его организаторы — минприроды Камчатки и Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края, куда входят Кроноцкий государственный заповедник, нацпарк «Командорские острова», природный парк «Вулканы Камчатки». Поддержку оказывают спонсоры из регионального бизнес-сообщества.

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Fishnews

  • Фестиваль «Море жизни» прошел в Петропавловске-Камчатском. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Традиционное шествие колонн в защиту морских животных. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Конкурс детских костюмов. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • В конкурсе участвовали дети и взрослые. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Дети нарядились в костюмы редких животных. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
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