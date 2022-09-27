Водоемы Ставрополья ждут аквафермеров

В Ставропольском крае на аукцион выставлены два участка для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 20 октября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков расположен в Апанасенковском районе на озере Соленом. Его площадь 216,8 га.

Второй участок площадью 24 га находится в Новоалександровском районе на пруде Земляном на балке Чапцева.

Стартовая цена первого лота 173 тыс. рублей, второго — 19,2 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 27 октября в Ростове-на-Дону. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews