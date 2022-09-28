В Амурском лимане спасли двоих рыбаков

В Хабаровском крае двое мужчин на лодке потерялись в Амурском лимане из-за сломанного мотора. На следующий день вертолет МЧС нашел людей на острове Пиламиф.

Сигнал о происшествии поступил в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю 26 сентября: в Амурском лимане пропала небольшая шхуна с людьми на борту. Знакомые рыбаков рассказали, что двое мужчин вышли на судне из поселка Лазарев и направлялись в сторону Николаевска-на-Амуре.

«В пути на лодке сломался мотор, и она стала дрейфовать. В пункт назначения мужчины не прибыли, связи с ними не было. Местные жители на личном катере пытались самостоятельно определить их местоположение и оказать помощь, но попытки не увенчались успехом», — сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Вечером 26 сентября в район поисков было направлено воздушное судно Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, однако из-за плохой погоды вертолет совершил посадку в Комсомольске-на-Амуре.

Утром 27 сентября с улучшением погодных условий были организованы поисковые работы на двух вертолетах Ми-8 МЧС России и Росавиации. Также поиски велись местными жителями на лодке.

Вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра обнаружил лодку и двух мужчин на острове Пиламиф. Спасатели помогли им подняться на борт воздушного судна и доставили в Николаевск-на-Амуре. Состояние людей удовлетворительное, медицинская помощь не требуется, отметили в министерстве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews