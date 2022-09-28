Колыма подсчитала уловы лососевой путины

В Магаданской области на 26 сентября добыто в общей сложности 4876,367 тонны тихоокеанских лососей и гольцов по всем видам рыболовства.

Освоено 3296,787 тонны горбуши, 1135,129 тонны кеты, 8,476 тонны нерки, 83,427 тонны кижуча и 352,548 тонны гольца, сообщили Fishnews в пресс-службе Охотского теруправления Росрыболовства.

11 сентября в регионе завершилась добыча анадромных в целях промышленного (за исключением специализированного промысла гольца в реках залива Шелихова), любительского и традиционного рыболовства.

На материковом побережье Охотского моря в пределах Магаданской области организаторы любительского рыболовства реализовали 10572 путевки. Рыбаки-любители наловили в общей сложности 114,492 тонны: 57,966 тонны горбуши, 40,182 тонны кеты, 0,476 тонны нерки, 13,463 тонны кижуча, 2,405 тонны гольца, привели цифры в теруправлении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews