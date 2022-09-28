Попытка купить «крышу» для браконьерского бизнеса плохо кончилась

В Николаевске-на-Амуре рыбак предстанет перед судом за дачу взятки. По данным прокуратуры, мужчина предложил полицейскому 450 тыс. рублей за покровительство в незаконном вылове и продаже рыбы.

Деньги сотруднику ОМВД России по Николаевскому району передавались под наблюдением оперативников. Сразу после вручения взятки злоумышленник был задержан, вину он признал в полном объеме, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере). Уголовное дело утверждено городской прокуратурой и направлено в суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews