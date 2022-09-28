На Камчатке разыграют участки для любительской рыбалки

В Камчатском крае на конкурс выставили 15 участков для организации любительского рыболовства. На этих РЛУ предусматривается добыча тихоокеанских лососей.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, заявки можно подавать до 10 ноября. Согласно конкурсной документации, участки расположены на реках Пенжина, Оклан, Парень, Энычаваям, Камчатка, Озерная, а также в Охотском море, бухтах Карага и Оссора Карагинского залива и в гавани Скрытая залива Корфа.

Площадь РЛУ составляет от 3 до 120 га, сообщает корреспондент Fishnews. На одних участках в качестве видов водных биоресурсов указаны чавыча, кижуч, горбуша, кета, нерка, на других — в целом «анадромные, катадромные и трансграничные виды».

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки и без него. Для первых будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства, средняя численность работников. Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

Конверты вскроют 10 ноября в Петропавловске-Камчатском, процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится 17 ноября, оценка и сопоставление допущенных заявок — 24 ноября. С победителями заключат договоры пользования на 20 лет.

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