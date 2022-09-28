Рыбный союз и «Магнит» договорились о сотрудничестве

Рыбный союз организовал встречу представителей рыбопромышленных предприятий и сети «Магнит». Совместные усилия ритейлеры и поставщики направят на обеспечение привлекательного ассортимента.

Встреча с директором департамента категории «Свежие продовольственные товары» сети «Магнит» Сергеем Ермолаевым прошла на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Модератором дискуссии выступил руководитель направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергей Гудков.

Участники встречи обсудили ключевые вопросы взаимодействия поставщиков и ритейла, сообщили Fishnews в пресс-службе союза. Рассматривались возможности перехода на новый уровень сотрудничества между поставщиками и торговыми сетями. Речь идет о внедрении инструментов совместного планирования объема продаж, графика ввода и вывода ассортиментных позиций в рыбной категории, в зависимости от сырьевого обеспечения и уровня динамики оптовых и розничных цен.

В профсообществе также считают важными маркетинговые исследования для формирования ассортиментной матрицы, максимально приближенной к запросам потребителей и возможностям товаропроводящей цепи, включая производственный цикл и формирование товарных запасов.

Стороны договорились, в частности, организовать работу по изучению структуры продаж в категории «Рыба и морепродукты» в региональной розничной торговле, заниматься мониторингом качества продукции на прилавках, проводить совместные мероприятия в области популяризации потребления рыбы.

«Рыбный союз регулярно организует встречи поставщиков и ритейла для укрепления сотрудничества. Ряд, на первый взгляд, сложных вопросов возможно решить только совместно, формируя общие задачи и направления работы», — прокомментировал Сергей Гудков.

Важным элементом в прогнозировании продаж и планировании торгово-закупочной и производственной деятельности является анализ тенденций оптового и розничного рынков, изучение того, то нужно потребителям, отметил представитель Рыбного союза. Для этих целей стороны наладят регулярный обмен отраслевой аналитической информацией и объединят усилия в других направлениях работы.

«Мы видим потенциал роста интереса покупателей к рыбе и морепродуктам. Поэтому готовы активно работать с поставщиками и Рыбным союзом над тем, чтобы совместно сделать соответствующий ассортимент на полках наших магазинов максимально привлекательным, а совместную работу — взаимовыгодной и эффективной. В рамках встречи мы наметили несколько приоритетных направлений работы, которые позволят нам уже в ближайшем будущем заметно продвинуться в достижении этих целей», — заявил Сергей Ермолаев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews