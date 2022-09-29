О загрязнении Авачинской губы «рассказали» крабы и водоросли

Камчатский филиал ВНИРО подвел итоги десятилетия экосистемного мониторинга Авачинской губы. Отмечено, что характерная болезнь крабов-стригунов бэрди и распространение водорослей определенных видов указывают на загрязнение акватории.

Комплексные работы по контролю за состоянием экосистемы Авачинской губы начались в 2013 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО, для исследований было выбрано 10 станций в акваториях с разной степенью антропогенного воздействия. На каждой станции ученые ежемесячно собирали данные по гидрологии, биогенному фону, фито- и зоопланктону, оценивали количество микроводорослей комплекса ВЦВ (вредоносное цветение водорослей). Также дважды в год проводили дночерпательную бентосную съемку.

«Предварительно можно сказать, что, например, крабы-стригуны бэрди из Авачинской губы поражены панцирной болезнью, что характерно для загрязненных акваторий. Виды водорослей комплекса ВЦВ регулярно появляются в значительном количестве, особенно на станциях вблизи Петропавловска-Камчатского, что также свидетельствует о загрязнении», — рассказала руководитель работ, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией рыбохозяйственной экологии Екатерина Лепская.

Собранный массив данных станет научным основанием для разработки мероприятий, по экологическому восстановлению водной экосистемы.

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