Аргентина планирует изучать свои рыбные запасы совместно с Россией

Представители ВНИРО обсудили с аргентинской делегацией перспективные направления сотрудничества. Было отмечено, что три современных научно-исследовательских судна республики готовы принять на борт российских ученых.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии посетила аргентинская делегация. Ее возглавил национальный директор по координации и контролю рыболовства, вице-президент Федерального совета по рыболовству республики Суарес Хулиан Освальдо. С гостями обсудили научно-техническое сотрудничество, включая проведение совместных исследований запасов в зоне Аргентины.

Аргентинским партнерам предложили сотрудничество в рыбохозяйственных исследованиях, разработке и реализации научно-технических программ; обмен информацией, технологиями и методами в области рыбного хозяйства, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

По словам Суареса Хулиана Освальдо, республика готова проводить совместные научные изыскания на своих судах. Сейчас в распоряжении Национального института исследований и развития рыболовства Аргентины три современных НИСа, которые могут принять на борт российских ученых.

Достигнута договоренность по разработке совместного перспективного плана научно-технического сотрудничества. В него стороны смогут включить согласованные научные исследования, соответствующие мероприятия, а также сроки их проведения и исполнителей.

Кроме того, на встрече затрагивались вопросы оценки запаса крабов и обмена опытом в этой сфере, обмена опытом по искусственному воспроизводству краба, по минимизации случайного прилова китообразных при промысле крабов, по целесообразности и возможной эффективности использования селективных выходных колец в крабовых ловушках.

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