Новости
Научные траления в районе пролива Ближний принесли небольшие уловы сайры. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые получили новые данные о «переселении» сайры

Научные суда «Профессор Кагановский» и «ТИНРО» приступили к комплексным исследованиям пелагиали у Восточной Камчатки и в Беринговом море. Первые траления на входе в Карагинскую подзону в районе пролива Ближний принесли небольшие уловы сайры.

Это подтверждает мнение отраслевой науки о перемещении районов распределения сайры в северо-западной части Пацифики, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, подобная ситуация складывалась и осенью прошлого года. Тогда косяки сайры не подошли в районы Южных Курил — места традиционного промысла российских рыбаков. Нагуливалась рыба в водах Северных Курил и Алеутских островов, а также в южных районах Берингова моря.

«Такое перемещение связано с изменениями схемы взаимодействий течений Куросио — Оясио (Курильское течение). С сильным развитием третей ветви течения Куросио, которая не позволяет нагуливающаяся сайре проходить в прибрежные воды южных Курильских островов», — рассказали в ТИНРО.

Специалисты напомнили, что аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущую «сардиновую эпоху», в середине 1980-х гг. Тогда промысел сайры советский флот вел в районах Северных Курил. Однако уже через несколько лет рыба вернулась в район Южных Курил, отметили в филиале.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Мы заинтересованы в бережном подходе к ресурсу

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Вопросы стабильной работы рыбной отрасли для нас принципиальны

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Мы готовы к новаторству

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.