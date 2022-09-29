Ученые получили новые данные о «переселении» сайры

Научные суда «Профессор Кагановский» и «ТИНРО» приступили к комплексным исследованиям пелагиали у Восточной Камчатки и в Беринговом море. Первые траления на входе в Карагинскую подзону в районе пролива Ближний принесли небольшие уловы сайры.

Это подтверждает мнение отраслевой науки о перемещении районов распределения сайры в северо-западной части Пацифики, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, подобная ситуация складывалась и осенью прошлого года. Тогда косяки сайры не подошли в районы Южных Курил — места традиционного промысла российских рыбаков. Нагуливалась рыба в водах Северных Курил и Алеутских островов, а также в южных районах Берингова моря.

«Такое перемещение связано с изменениями схемы взаимодействий течений Куросио — Оясио (Курильское течение). С сильным развитием третей ветви течения Куросио, которая не позволяет нагуливающаяся сайре проходить в прибрежные воды южных Курильских островов», — рассказали в ТИНРО.

Специалисты напомнили, что аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущую «сардиновую эпоху», в середине 1980-х гг. Тогда промысел сайры советский флот вел в районах Северных Курил. Однако уже через несколько лет рыба вернулась в район Южных Курил, отметили в филиале.

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