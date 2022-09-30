ОДУ краба и креветки на 2022 год скорректировали

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов крабов-стригунов опилио и бэрди и гребенчатой креветки. Квоты пользователей также уже скорректированы.

Изменения в общий допустимый улов на текущий год внесены приказом Министерства сельского хозяйства от 14 сентября 2022 г. № 609.

Разрешенный для добычи объем краба-стригуна опилио в Карагинской подзоне вырос на 128 тонн — до 642 тонн. Стригуна бэрди в этом же районе промысла — на 79 тонн, до 267 тонн.

Допустимый улов краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне увеличился на 1355 тонн — до 4581 тонны.

Сократился ОДУ гребенчатой креветки — на 310 тонн, до 378 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Корректировка допустимого улова уже отражена в объемах квот для пользователей.

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