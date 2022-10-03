Рынок отреагировал на заявления о возможных ограничениях поставок лосося

Информация о возможности ограничений экспорта продукции из лососей уже сказывается на закупках. Причем на заявления регулятора реагируют закупщики как внутри страны, так и за рубежом.

Росрыболовство в сентябре сообщило о своем предложении ввести ограничение на экспорт лососевой продукции. У бизнес-сообщества пока нет ясности, о каких именно мерах регулирования идет речь, с какого времени они могут быть введены и в отношении каких видов продукции и видов лососей.

Тем не менее рынок уже начал реагировать на заявления регулятора. Во Владивостоке — крупном транспортном хабе в доставке рыбы на внутренний рынок — закупщики приостанавливают заключение контрактов в ожидании снижения цен, рассказали Fishnews в одном из отраслевых объединений. При этом до сих пор непонятно, помогут ли ограничения экспорта сделать лосось более дешевым для российского потребителя, ведь это добывающие предприятия — лишь часть цепочки, формирующей стоимость. Если ритейл не предпримет действий со своей стороны, удешевления ждать не приходится, отмечают рыбаки.

Беспокойство проявляют и зарубежные покупатели, неуверенные, что смогут получить продукцию. Информацию о ситуации на рынках подтверждают и в другой ассоциации.

При этом пока ограничения оставались только на уровне обсуждения, ни о каких официальных решениях не сообщается.

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