Предприятия хотели бы узнать детали предложения по регулированию экспорта лосося

Росрыболовство предложило ограничить экспорт продукции из лосося. Минсельхоз запросил мнение бизнес-сообщества по этому вопросу, однако детали инициативы неясны.

В сентябре Федеральное агентство по рыболовство заявило о своем предложении ограничить экспорт продукции из лосося. К такому решению подталкивают цены на внутреннем рынке, прокомментировал инициативу на форуме в Санкт-Петербурге руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Для нас важно понимать объем потребления внутри страны, чтобы принимать решение об ограничениях экспорта — закрытии или введении пошлин. Мы должны насытить внутренний рынок, поэтому если остаток запасов приближается к объему потребления, значит надо закрывать», — цитировала до этого Илью Шестакова пресс-служба ФАР.

Министерство сельского хозяйства запросило позицию отраслевых объединений по инициативе Росрыболовства. В тексте письма речь идет «о введении временного запрета на вывоз лосося».

В бизнес-сообществе говорят, что для рассмотрения предложения нужно больше вводных. Как сообщает корреспондент Fishnews, непонятен ряд вопросов:

- На какие виды продукции предлагается распространить инициативу? На какие виды тихоокеанских лососей?

- Какие именно меры регулирования предполагается применять?

- С какого времени и на какой период будут введены ограничения?

Нет ясности, насколько эффективным регулирование экспорта будет для решения задач по обеспечению внутреннего рынка, позволит ли оно снижать цены в рознице, ведь рыбаки — не единственные участники цепочки, по которой лосось попадает к потребителю. Столь серьезные решения обязательно должны тщательно прорабатываться с профсообществом.

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