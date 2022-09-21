Росрыболовство выступает за регулирование поставок лососевой продукции

Федеральное агентство по рыболовству считает необходимым ввести ограничения экспорта продукции из лосося. К такому решению подталкивают цены на внутреннем рынке, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

Запрос об ограничениях экспортных поставок продукции из красной рыбы направлен в Минсельхоз, с министерством прорабатываются обосновывающие материалы — они будут переданы в правительство для принятия решения. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции на Международном рыбопромышленном форуме руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы считаем, что вводить ограничения необходимо», — отметил глава ведомства.

Лососевая путина в этом году идет с достаточно скромными результатами, прогноз по производству икры в два раза меньше. С учетом ситуации с поставками атлантического лосося, важно обеспечить лососем внутренний рынок, с тем чтобы цены были доступнее, заявил руководитель Росрыболовства.

«Сейчас, к сожалению, цена за счет такого неурожайного года значительно выросла», — добавил он.

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