Закинуть удочку на байкальского омуля можно будет летом

Со следующего лета рыбаки-любители Бурятии смогут ловить на Байкале омуля удочками и спиннингами с берега и лодок. Минсельхоз региона рассказал об участках, где разрешена такая рыбалка, и напомнил о ее нормативах.

Любительский лов байкальского омуля в летний период разрешен приказом Минсельхоза от 22 июля 2022 г. № 463. Зимняя омулевая рыбалка со льда уже была предусмотрена в правилах ранее.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что люди долго ждали изменений, за них активно выступали власти Бурятии. «Также работаем над приложением для рыбаков, чтобы они могли знать, где можно ловить, какими орудиями, чтобы не было нарушений по незнанию», — сообщил представитель ведомства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, омуля можно будет ловить в четырех рыбопромысловых районах на Байкале.

В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешен с 15 по 30 июня на участках:

- от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр;

- «Нижнеангарск».

В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка».

В Прибайкальском районе — с 1 по 15 июля на участках:

- «Горячинск — Безымянка»;

- «Гремячинск — мыс Рассыпной».

В Южно-Байкальском районе Иркутской области — с 1 по 15 июля на участке «Мурино — Утулик».

Точные границы участков можно уточнить в самом документе.

Поправки фактически начнут действовать со следующего года. «Рыбаки-любители теперь могут осуществлять вылов омуля как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов, систем и наименований с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях вылова на одного гражданина», — обратили внимание в региональном министерстве.

Ведомство напомнило про ограничение — 5 кг омуля в сутки на одного рыбака. Строго регулируется и размер добычи — он должен быть больше 20 см.

«Также были расширены рыболовные участки для зимнего лова со льда, — подчеркнул министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. — Сейчас в них входят целиком Баргузинский, Чевыркуйский заливы, северная часть Байкала. Другие участки также были увеличены. Их границы можно посмотреть все в том же приказе. Рыба постоянно перемещается, и ранее установленная площадь участков не позволяла полноценно порыбачить».

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