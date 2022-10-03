Новости
Со следующего лета рыбаки-любители Бурятии смогут ловить на Байкале омуля удочками и спиннингами с берега и лодок

Закинуть удочку на байкальского омуля можно будет летом

Со следующего лета рыбаки-любители Бурятии смогут ловить на Байкале омуля удочками и спиннингами с берега и лодок. Минсельхоз региона рассказал об участках, где разрешена такая рыбалка, и напомнил о ее нормативах.

Любительский лов байкальского омуля в летний период разрешен приказом Минсельхоза от 22 июля 2022 г. № 463. Зимняя омулевая рыбалка со льда уже была предусмотрена в правилах ранее.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что люди долго ждали изменений, за них активно выступали власти Бурятии. «Также работаем над приложением для рыбаков, чтобы они могли знать, где можно ловить, какими орудиями, чтобы не было нарушений по незнанию», — сообщил представитель ведомства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, омуля можно будет ловить в четырех рыбопромысловых районах на Байкале.

В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешен с 15 по 30 июня на участках:

- от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр;

- «Нижнеангарск».

В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка».

В Прибайкальском районе — с 1 по 15 июля на участках:

- «Горячинск — Безымянка»;

- «Гремячинск — мыс Рассыпной».

В Южно-Байкальском районе Иркутской области — с 1 по 15 июля на участке «Мурино — Утулик».

Точные границы участков можно уточнить в самом документе.

Поправки фактически начнут действовать со следующего года. «Рыбаки-любители теперь могут осуществлять вылов омуля как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов, систем и наименований с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях вылова на одного гражданина», — обратили внимание в региональном министерстве.

Ведомство напомнило про ограничение — 5 кг омуля в сутки на одного рыбака. Строго регулируется и размер добычи — он должен быть больше 20 см.

«Также были расширены рыболовные участки для зимнего лова со льда, — подчеркнул министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. — Сейчас в них входят целиком Баргузинский, Чевыркуйский заливы, северная часть Байкала. Другие участки также были увеличены. Их границы можно посмотреть все в том же приказе. Рыба постоянно перемещается, и ранее установленная площадь участков не позволяла полноценно порыбачить».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Мы заинтересованы в бережном подходе к ресурсу

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Вопросы стабильной работы рыбной отрасли для нас принципиальны

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.