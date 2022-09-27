Байкальский омуль станет доступнее для рыбаков-любителей

Минсельхоз внес коррективы в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. В частности, предусмотрены послабления для любительского лова омуля.

Приказ Минсельхоза с изменениями в правила опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Речь идет о небольших периодах времени, когда любительский лов омуля будет разрешен в разных районах озера Байкал.

Смягчение режима стало следствием улучшения состояния запаса байкальского эндемика после введения в 2017 г. запрета на его промышленную добычу.

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