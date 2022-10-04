Виктор Филатов: Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Запасы сардины-иваси позволят добывать ее в исключительной экономзоне России минимум до 2040 г., уверен ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования Виктор Филатов.

Сейчас на пелагической путине находится более двадцати судов, при этом свыше 80% уловов составляет сардина-иваси, рассказал Виктор Филатов в интервью Fishnews. Ученый отметил, что добывать эту рыбу можно на всей акватории от Хоккайдо до Северных Курил с удалением от берега до 200-300 миль. Однако основное скопление находится к востоку от острова Итуруп, где иваси более крупная и чаще встречаются косяки скумбрии.

«Суточные уловы крупнотоннажных судов нередко превышают 500 тонн. Общий вылов в исключительной экономической зоне РФ превысил 100 тыс. тонн. Сходная обстановка наблюдалась в этот период в прошлом году. Экспедиция работает еще не в полную силу, основной пик промысла будет в октябре», — сообщил представитель Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Говоря о перспективах, он отметил, что можно опираться на данные за предшествующий 40-летний период. «Пока мы отмечаем усиление северо-восточной ветви Куросио и то, что мы называем глобальным потеплением. Это нормальное, циклическое, климатическое изменение. Усилилось теплое течение, которое отодвигает скумбрию и сардину, выросшую у берегов Японии и в зоне Субарктического фронта, все дальше на север и восток», — привел данные Виктор Филатов.

По его словам, ситуация может измениться лет через 5-10. «Ослабнут эти процессы, стабилизируются, а затем наступит обратный процесс, когда рыба перестанет уходить далеко на восток. Ее в российских водах будет не меньше, а размерный состав, может быть, — даже лучше, что отмечали в 1980-х годах», — дал прогноз специалист.

Эта тенденция станет возвращением к исходному положению — лет через 20-25, отметил собеседник Fishnews.

«То есть до 2040 года как минимум мы будем продолжать ловить сардину-иваси в своих водах, не исключено, что вместе со скумбрией, — резюмировал Виктор Филатов.

Он выразил надежду, что когда пойдет обратный процесс, в наши воды вернется и сайра. Этого ожидают примерно через 10 лет.

По мнению ученого, уже необходимо думать о готовности флота и соответствующих специалистов. «Сайровый промысел даже в лучшие времена был очень рискованным, и без государственной поддержки с высокой степенью вероятности не сможет существовать», — обратил внимание представитель ТИНРО.

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