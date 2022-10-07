Путоранского гольца хотят выращивать максимально полезным

Сибирские ученые исследуют содержание биохимически ценных веществ в мясе дикого гольца и особей, растущих в неволе. Таким образом планируют узнать: как добиться максимальной пользы от рыбы этого вида, выращенной в условиях аквакультуры.

Исследования выполняются в рамках проекта по внедрению «самой полезной в мире рыбы» в аквакультуру. Поддержку работе оказывает Проектный офис развития Арктики («ПОРА»). В конце сентября успешно завершился очередной этап работ на Таймыре, связанных с мониторингом и искусственным воспроизведением гольца. Как сообщили Fishnews в пресс-службе экспертного центра «ПОРА», путоранский голец признан самой полезной в мире рыбой, поскольку содержит рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (ПНЖК) — протекторов сердечно-сосудистых заболеваний.

Научная деятельность на озере Собачьем (Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край) ведется уже третий год. В 2022 г. в течение трех недель участники экспедиции снова отлавливали производителей гольца для получения икры и ее искусственного оплодотворения.

По итогам экспедиции 14 тыс. икринок благополучно доставлены в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства и на рыбоводное предприятие «Малтат» для продолжения работ по выращиванию ремонтно-маточного стада. Пополнение запасов икры позволит разнообразить генетический материал создаваемого стада и начать опытно-промышленный эксперимент по выращиванию гольца в условиях товарной аквакультуры, уточнили в экспертном центре. Также в экспедиции ученые собрали первичный материал по биологическим и биохимическим показателям разных возрастных групп уникальной рыбы.

«Для изучения биологии гольцов был проведен комплекс работ. Он включал полный биологический анализ, оценивающий размерно-весовые характеристики, возраст и стадии зрелости. Также были отобраны пробы мышечной ткани для биохимической оценки содержания омега-3 ПНЖК и для анализа соотношения стабильных изотопов азота и углерода, позволяющие определить трофическую позицию и спектр питания исследуемых рыб. После обработки отобранных проб в лабораторных условиях можно оценить содержание биохимически ценных веществ у аборигенных форм гольца для сравнения их с растущими особями в условиях аквакультуры. Это приблизит ученых к пониманию «уникальности» гольца из озера Собачьего», — рассказала кандидат биологических наук и начальник экспедиции Лариса Глущенко.

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