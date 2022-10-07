Отечественную аквакультуру помогают обеспечить кормами

В этом году российская товарная аквакультура, по прогнозам, нарастит показатели на 3-5%. Одной из важных задач при этом является обеспечение хозяйств кормами. Производители Сахалинской области развивают выпуск необходимых для кормовой продукции компонентов, рассказали в региональном министерстве по рыболовству.

За 2021 г. в российском секторе товарной аквакультуры произведено около 350 тыс. тонн продукции, в 2022 г. ожидается прибавка в 3-5% — такие прогнозы в сентябре привело Министерство сельского хозяйства РФ.

При этом одним из ключевых вопросов остается обеспечение рыбоводных хозяйств кормами, в том числе отечественными, — санкции особенно ярко высветили эту проблему.

Проекты, которые реализуются в рыбной промышленности Сахалинской области, помогают в том числе решать и эти задачи, рассказал Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко. В области организовано современное производство рыбной муки и жира. Эта продукция используется для выпуска кормов в сельском хозяйстве, аквакультуре и востребована в разных регионах.

Глава областного ведомства напомнил, что рыбаки возродили специализированный промысел сардины-иваси — эту рыбу можно использовать в том числе и для выпуска муки и жира. Бизнес отреагировал на возможности сырьевой базы и запросы рынка, создавая новые производства на островах.

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