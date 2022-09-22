Минсельхоз обещает обеспечить рыбоводов отечественными кормами

В течение пяти лет в России должно быть введено девять новых заводов по выпуску специализированных рыбных кормов, рассчитывают в Министерстве сельского хозяйства. Способствовать созданию производств должны новые субсидии.

В прошлом году объемы производства в товарной аквакультуре составили около 350 тыс. тонн, в этом году ожидается прибавка на 3-5%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Слом традиционных поставок импортной продукции привел к необходимости искать иные источники обеспечения рыбоводных хозяйств кормами. Для этих целей правительство решило задействовать субсидии. Глава Минсельхоза напомнил о недавно утвержденном решении компенсировать на 20% прямые затраты на строительство и модернизацию объектов по выпуску кормов для аквакультуры.

«Кроме того, правительство поставило задачу Росрыболовству и научным организациям РАН обеспечить промышленность передовыми рецептурами», — добавил министр.

В ведомстве полагают, что в течение пяти лет в стране будет введено девять новых заводов по производству специализированных рыбных кормов. Их общая мощность составит более 220 тыс. тонн в год. К 2030 г. планируется полностью закрыть потребности рыбоводов в отечественных кормах.

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