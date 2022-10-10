Дарья Фукалова: Второй этап вынудит нас закрыть компанию

В случае введения второго этапа программы квот под инвестиции Восточно-промысловая компания из Хабаровского края будет вынуждена закрыться. Об этом Fishnews рассказала директор ВПК Дарья Фукалова.

«ВПК относится к сегменту среднего бизнеса. Добычей краба мы занимаемся с 2008 года. В 2018 году нам, согласно историческому принципу распределения водных биоресурсов, на 15 лет предоставили крабовые квоты в том же объеме, который мы осваивали ранее», — отметила Дарья Фукалова.

К 2018 г. в распоряжении ВПК было четыре краболова, постоянно загруженных работой. В результате крабовых аукционов 2019 г. компании пришлось вывести из эксплуатации два судна с общей численностью персонала 100 человек (с учетом сменных экипажей), рассказала собеседница Fishnews.

«Мы потеряли 50% оборотных средств, их нехватка повлекла убыточный результат работы предприятия. Сейчас мы не в состоянии выдержать финансовую нагрузку участия в инвестиционных аукционах и оплаты контрактов на строительство новых судов. Даже если бы ранее у нас не забрали эти 50% квот, мы все равно не справились бы с такой задачей», — подчеркнула Дарья Фукалова.

Она обратила внимание, что в случае введения второго этапа перераспределения квот Восточно-промысловой компании придется свернуть деятельность. «Это не преувеличение, поскольку имеющиеся у нас договоры о закреплении долей квот до 2033 года не будут обеспечены фактическим ресурсом. Поэтому ВПК прекратит существование в прямом смысле. В настоящее время у нас трудится около 100 человек. Наш флот базируется в Советской Гавани, наши сотрудники — местные жители. Советская Гавань — небольшой город, для которого потеря этих рабочих мест будет ощутима», — подчеркнула директор компании.

Дарья Фукалова отметила, что поддерживает инициативу ВАРПЭ о повышении ставок сбора за пользование ВБР — как альтернативу второму этапу программы квот под инвестиции.

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