ВАРПЭ предложила альтернативу крабовым аукционам

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с возможными альтернативными подходами к повышению отдачи от отрасли и обновлению флота. Это позволит сохранить рабочие места в отдаленных прибрежных регионах, заявили в объединении.

ВАРПЭ предложила альтернативу второму этапу крабовых аукционов. Ассоциация обратила внимание на вопросы к достижению целей, которые декларировались при принятии законов о новых видах квот. Так, Счетная палата в 2021 г. указывала, что торги по продаже долей квот добычи крабов не решили задачи привлечения в отрасль новых игроков.

Сейчас Счетная палата проводит контрольное мероприятие по оценке первого этапа программы. Обсуждать условия второй волны ВАРПЭ предлагает на основе оценки органа финансового контроля, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве альтернативы аукционов, считают в объединении, можно добиться увеличения финансовой отдачи с помощью повышения ставок за пользование водными биоресурсами по крабам. Ассоциация приводит расчеты, согласно которым такие изменения позволят увеличить сборы до 13,5 млрд рублей в год. Тогда как по нынешним правилам это 458,6 млн рублей.

Также ВАРПЭ предлагает установить обязательство предприятий, с которыми в 2018 г. заключены договоры на доли квот крабов, заключить контракты на постройку на российских верфях рыбопромысловых судов со сроком исполнения не позже 1 января 2033 г. Такое требование, считают в объединении, нужно распространить на предприятия с квотой более 1 тыс. тонн. Предлагаемый расчет — одно судно на одну тысячу тонн краба. Речь идет о крупных пользователях, отмечает ассоциация в своем телеграм-канале.

Такие подходы, указали в ВАРПЭ, позволят обеспечить дополнительные поступления в бюджет, долгосрочную загрузку верфей и гарантии развития малого и среднего бизнеса.

Ассоциация попросила спикера Госдумы обеспечить рассмотрение инициатив профильным комитетом ГД. Также ВАРПЭ выступила за то, чтобы думский комитет по контролю проанализировал исполнение закона о первом этапе крабовых аукционов.

Объединение попросило о проведении в сентябре парламентских слушаний по законопроекту о втором этапе.

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