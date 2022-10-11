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Заксобрание Камчатского края выступило против федерального законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов

Парламент Камчатки — против второго этапа инвестквот и аукционов

Заксобрание Камчатского края выступило против федерального законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. Депутаты уверены, что его принятие разрушительно скажется на рыбной отрасли региона.

Документ рассмотрели на заседании президиума Законодательного собрания Камчатского края 11 октября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента, депутаты дали отрицательную оценку законопроекту, предполагающему перераспределение квот на промысел.

«Считаем переход ко второму этапу инвестквот в сложившихся условиях несвоевременным и не отвечающим государственным интересам», — заявила председатель заксобрания Ирина Унтилова.

Она отметила, что в этом решении отражена консолидированная позиция законодательных и исполнительных органов власти региона, профессиональных рыбацких сообществ, Общественной палаты Камчатского края. Напомним, ранее законопроект получил отрицательное заключение профильного комитета Законодательного собрания Камчатки.

В числе негативных прогнозируемых последствий в региональном парламенте назвали потерю до трети всех уловов рыбохозяйственного комплекса в регионе, банкротство предприятий малого и среднего бизнеса, закрытие до 2 тыс. рабочих мест, снижение налоговых поступлений в бюджет.

«Предварительный анализ реализации первого этапа инвестквот показывает, что итоги далеки от первоначальных ожиданий. Если в отношении строительства береговых мощностей для переработки рыбы наши предприятия выполнили обязательства, то по строительству новых судов результаты печальны. Из 20 планируемых рыбаки получили всего три судна! Отставание на верфях в среднем составляет два года. Сейчас судостроение находится в сложной ситуации из-за санкций, в связи с чем требования второго этапа по строительству новых судов выглядят нереальными. Мы задаемся вопросом: зачем принимать заведомо не выполнимый закон, который повлечет гибель малых предприятий, закрытие рабочих мест, вызовет социально-экономическую нестабильность в рыбацких регионах?» — прокомментировала Ирина Унтилова.

Законодательное собрание края предлагает при дальнейшем обсуждении путей реформирования рыбной отрасли учитывать интересы малых и средних предприятий.

«Еще одним приоритетом должна стать береговая обработка, наличие современных рыбообрабатывающих мощностей в рыбацких поселках, поскольку от этого зависит их развитие и благополучие жителей», — добавила спикер заксобрания.

Мнение Камчатки по этому законопроекту Ирина Унтилова также представит на парламентских слушаниях в Государственной думе 19 октября.

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