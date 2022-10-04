Камчатские депутаты отрицательно оценили законопроект по квотам

Проект федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов получил отрицательное заключение профильного комитета Законодательного собрания Камчатского края.

Комитет по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности ЗС Камчатского края рассмотрел проект изменений федерального закона о рыболовстве. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе парламента региона.

Напомним, что внесенная в Госдуму инициатива предусматривает второй этап инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне, продажу на аукционах остатков квот по крабам, а также объемов по другим водным беспозвоночным с закреплением за победителями инвестобязательств.

«В августе состоялось совещание в Госдуме, где была обозначена позиция нашего региона: мы не поддерживаем данный законопроект, — заявила председатель краевого парламента Ирина Унтилова. — Мы обозначили все риски и знаковые цифры, и мнение наше было жестким. Мы предложили собрать общероссийский съезд рыбаков и провести парламентские слушания до рассмотрения законопроекта на комитетах Госдумы. По съезду пока решения нет, а вот парламентские слушания состоятся, и мы вновь выразим наше мнение».

По словам Ирины Унтиловой, в случае принятия законопроекта пострадает не только рыбная отрасль Камчатского края, но и в целом региональная экономика.

«Для Камчатки — это недополучение серьезной доли налогов, подрыв среднего и малого бизнеса в рыбной отрасли, потеря более 2,5 тыс. рабочих мест, закрытие предприятий. При этом не подведены итоги первого этапа, а для Камчатки они весьма неутешительны. Поэтому мы не поддерживаем данный законопроект и готовы отстаивать позицию на федеральной площадке», — заявила спикер Заксобрания.

Она подчеркнула, что парламенты других регионов Дальнего Востока разделяют мнение камчатских депутатов.

«Сейчас мы решаем, как вынести этот вопрос на рассмотрение парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», — сказала Ирина Унтилова.

Для принятия решений о дальнейшем стимулировании инвестиционной деятельности в рыбной отрасли необходимо провести тщательный анализ первого этапа инвестиционных квот, что сейчас и делается на федеральном уровне, отметила председатель комитета по природопользованию Оксана Герасимова.

От рыбацкого сообщества оценку дал председатель Ассоциации добытчиков лосося Камчатки Владимир Галицын. «В результате первого этапа инвестиционных квот наши предприятия потеряли порядка 200 тыс. тонн. В случае принятия второго этапа инвестквот потеря по квотам на Камчатке составит около 350 тыс. тонн. При этом предприятия потеряют 100% краба и 100% моллюсков. Для малых и средних предприятий нет никакой возможности поучаствовать во втором этапе. Учитывая, что на сегодняшний день на малые и средние предприятия рыбопромышленного комплекса Камчатки приходится всего 8% квот — немного, но при этом это более 50% численного состава всех предприятий края, можно представить, какой удар получит отрасль в случае принятия этого законопроекта», — подчеркнул руководитель объединения.

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