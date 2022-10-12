Регулятор подготовился к цифровизации промысла

Росрыболовство готово к выдаче электронных разрешений на добычу, заявили в ведомстве. Отмечено, что систему протестировали все теруправления совместно с ЦСМС, создана единая форма отчетности.

В этом году один из основных проектов по цифровизации отрасли — ввод в промышленную эксплуатацию информационно-вычислительной системы «Разрешения», рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Проведена большая работа для успешного перехода на электронную подачу заявлений и выдачи разрешений на вылов. Это должно значительно сэкономить время и затраты рыбаков, повысить качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов и в целом упростить установленные административные процедуры», — подчеркнули в ведомстве.

Задача системы — автоматизация процессов Росрыболовства и его территориальных подразделений, связанных с приемом и рассмотрением заявлений, поданных через портал государственных услуг, оформлением, выдачей, регистрацией, приостановлением действия и аннулированием разрешений на добычу водных биоресурсов, а также внесением изменений в эти разрешения.

Сейчас заявления принимаются в электронном виде, а разрешения выдаются в бумажном. С марта 2023 г., когда вступит в силу закон о выдаче электронных разрешений, весь процесс будет полностью оцифрован, обещали в ФАР. Отмечено, что отрасль готовится к бесперебойной работе в новой информационно-вычислительной системе.

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