Структуры Росрыболовства готовятся к электронной отчетности по промыслу

Со следующего года начнут действовать законодательные положения об электронных разрешениях на вылов. Для этого в работу отрасли внедряются специальные сервисы.

Проекты по цифровизации в рыбной промышленности обсудили на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

«Проводится большая работа по цифровизации отрасли, надо перейти на подачу заявлений и выдачу разрешений в цифровом режиме, что значительно сэкономит время рыбаков», — отметил Илья Шестаков.

Как отмечено на совещании, все территориальные управления Росрыболовства совместно с подведомственным Центром системы мониторинга рыболовства и связи протестировали системы «Электронные разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов ГИС «ОСМ». Готова единая форма отчетности по освоению водных биоресурсов. Задача системы — автоматизация процессов Росрыболовства и его территориальных подразделений, связанных с приемом и рассмотрением заявлений по разрешениям на добычу, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Как планируется, электронные сервисы начнут полноценно работать со следующего года, при этом уже сейчас можно подать заявление на выдачу разрешения в электронном виде.

Напомним, что положения об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов вступят в силу с 1 марта 2023 г. При этом предусмотрен переходный период до декабря того же года и категории пользователей, для которых возможность получения разрешений на бумаге останется и в дальнейшем.

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