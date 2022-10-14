Научное совещание по минтаю предложили собрать в Сахалинской области

В феврале в Сахалинской области может пройти научное совещание, посвященное состоянию минтаевых ресурсов и их промыслу. Для рыбаков очень важно понимать перспективы по этому объекту, отметили в ассоциации рыбопромышленных предприятий региона.

С предложением провести в феврале в Сахалинской области рабочее научное совещание по минтаю выступил на заседании регионального рыбохозяйственного совета руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк.

Сахалинская область не раз становилась местом проведения конференций по лососям. Но для региона очень важен и промысел минтая, прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов. «Мы видим, что происходят определенные изменения по минтаю, это сказывается на общих допустимых уловах», — отметил он. Пользователям необходимо понимать, каковы перспективы по минтаевым запасам, чтобы бизнес мог планировать свою работу, так что такая встреча была бы очень интересна рыбакам, уверен Максим Козлов.

Ежегодный вылов минтая на Дальнем Востоке составляет около 1,7 млн тонн.

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