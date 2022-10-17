ЕС обеспечивает себя рыбой за счет импорта

Зависимость Евросоюза от поставок зарубежной рыбы и морепродуктов достигла в 2021 г. исторического максимума, отмечает профильная ассоциация. Специалисты прогнозируют, что по итогам текущего года уровень самообеспечения ЕС по этим товарам упадет еще ниже.

Ежегодный отчет опубликовала Европейская ассоциация рыбопромышленников и торговцев рыбой (European Fish Processors and Traders Association). Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе представлены показатели за 2021 г. и обозначены тренды отрасли на 2022 г.

Отмечено, что в прошлом году уровень самообеспечения рыбой и морепродуктами в ЕС снизился до 35%, в то время как средний показатель за 10 лет составил более 42%. Резкое падение связывают в том числе с выходом Великобритании из Евросоюза.

В отчете говорится, что указанный уровень самообеспечения включает также продукты, не предназначенные для непосредственного потребления человеком. За вычетом их уровень самообеспечения составляет 28%. Если же убрать из общего объема и экспорт, то выходит, что доля произведенных в Евросоюзе рыбы и морепродуктов составляет всего 8,8% от общего объема их потребления в странах ЕС.

Согласно отчету, всего в 2021 г. суда Европейского союза освоили 3,565 млн тонн рыбы и морепродуктов, еще 1,083 млн тонн произведено в аквакультуре. При этом 1,148 млн тонн из общего объема не были предназначены для непосредственного употребления в пищу.

Рыбный импорт составил около 9 млн тонн, а экспорт — 2,39 млн тонн. Таким образом, общее число рыбы и морепродуктов, предназначенных для потребления, достигло 10,11 млн тонн. Большая часть этого объема была поставлена из-за рубежа.

Авторы документа отмечают, что в 2021 г. разрушительное влияние на цепочки поставок и модели потребления оказало продолжение пандемии. Введение частичной изоляции в ряде стран негативно сказалось на производстве и потреблении рыбной продукции. И хотя влияние последствий COVID-19 начало ослабевать, еще остаются некоторые проблемы. Например, цены на грузоперевозки по-прежнему на высоком уровне.

Указано, что в 2022 г. помимо повышающейся инфляции на мировых рынках влияние на отрасль оказал конфликт на Украине. Он привел к значительному росту цен на энергоносители и другие товары и услуги, а также сделал невозможным поставку ряда товаров, в том числе морепродуктов, из России из-за санкций.

Прогнозируется, что в будущем году рыбаки ЕС выловят 3,209 млн тонн и произведут в аквакультуре 974 млн тонн рыбы и морепродуктов, при этом 1,091 млн тонн из общего объема будут непищевыми. Импорт, по прогнозу ассоциации, составит около 8,55 млн тонн, а экспорт — 2,223 млн тонн. Предполагается, что фактическое потребление рыбной продукции снизится в ЕС до 9,419 млн тонн, а самообеспечение упадет еще ниже нынешнего — до 33%.

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