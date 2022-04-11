Российским крабам и икре не дадут визы в ЕС

Еврокомиссия опубликовала подробную информацию о пятом пакете санкций против РФ в связи с событиями на Украине. В частности, под запрет попал ввоз российских ракообразных и икры.

О новых мерах рассказывается в Официальном журнале ЕС, сообщает корреспондент Fishnews. 8 апреля Совет Европейского союза одобрил решение 2022/578, которое утвердило очередной перечень санкций.

Это в том числе «запрет для автотранспортных предприятий, созданных в России, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС и запрет на доступ в порты судам, зарегистрированным под флагом России». При этом в порты ЕС не сможет зайти и тот флот, который сменил свою российскую «прописку» после 24 февраля.

Исключения могут быть сделаны для судов, нуждающихся в убежище, экстренном заходе в порт по соображениям безопасности на море или для спасения жизни на море, а также для флота, перевозящего определенные виды товаров гуманитарного назначения, энергоресурсы, полезные ископаемые, удобрения, лекарства, продукцию сельского хозяйства и продовольствие.

Кроме этого, под санкции попал ряд продуктов рыбного хозяйства. Это икра (код товарной номенклатуры 1604 31 00), ее заменители (1604 32 00), а также все ракообразные под кодом 0306: «в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле».

Примечательно, что в списке не оказалось белой рыбы — как и предсказывали европейские переработчики.

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